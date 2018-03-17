«ملكة الأفاعي» تنتقم من أشهر صياد ثعابين.. هذا ما حدث

تواصل – وكالات:

توفي صائد الأفاعي الشهير، أبو ضارين حسين، في مستشفى ترملوه الماليزية بعد تعرضه للدغة أفعى عملاقة من نوع كوبرا “ملكة الأفاعي” أثناء محاولته اصطيادها في مدينة بينتونغ الماليزية، بعد أن تم استدعاؤه للقبض عليها.

وكان أبو ضارين قد تلقى، الاثنين الماضي، اتصالاً هاتفياً يُخبره بوجود أفعى عملاقة من نوع ملكة الأفاعي، وأثناء محاولة القبض عليها قامت الأفعى بلدغ أبو ضارين في يده، ليتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى بنتونغ.

وأثناء نقله إلى مستشفى ترملوه الأربعاء الماضي لإجراء العملية أصيب بانخفاض في ضغط الدم ليدخل في غيبوبة مرة أخرى وفارق الحياة أمس الجمعة.