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كمية السعرات الحرارية في الخضراوات.. نصائح لمصابي السرطان

كمية السعرات الحرارية في الخضراوات.. نصائح لمصابي السرطان
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تواصل – وكالات:

تحث توصيات خبراء التغذية الصحية على تناول 3 حصص من الخضراوات في اليوم، بينما يرتفع العدد إلى 9 حصص في حال الإصابة بالسرطان.

فالخضراوات مصدر رئيسي للألياف والفيتامينات والمعادن، إلى جانب أنها منخفضة السعرات؛ ما يساعد على تحسين الصحة دون زيادة الوزن. لكن هناك فروق بين أنواع الخضراوات من حيث السعرات، إليك أهمها:

25 سعرة

توصف بعض الخضراوات بأنها خالية من السعرات والمقصود أن الحصة الواحدة منها تحتوي على أقل من 5 سعرات، من هذه الفئة الملفوف (الكرنب) ومعظم الخضراوات الورقية. تحتوي الـ 100 غرام من الخضراوات التالية على أقل من 25 سعرة حرارية: الخس، والخيار، والسبانخ، والقرنبيط، والهليون، والكراث، والطماطم (البندورة).

50 سعرة

تحتوي الـ 100 غرام من الخضراوات التالية على أقل من 50 سعرة حرارية: الجزر، والفطر (المشروم)، والبصل، والبروكلي، والشمندر (البنجر)، والشُّمر، والجرجير، والفلفل الحار، والفلفل الحلو، والأرضي شوكي (الخرشوف)، والباذنجان.

100 سعرة

تحتوي الـ 100 غرام من الخضراوات التالية على أكثر من 50 سعرة وأقل من 100 سعرة حرارية: البطاطا (البطاطس)، والبازلاء، والبطاطا الحلوة، والخضراوات المشكلة المجمدة، والذرة، وجميع البقول كاللوبيا والفاصوليا البيضاء والفول والعدس.

 

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