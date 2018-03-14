ساق مريض مبتورة تُستخدم كوسادة داخل مستشفى في الهند

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في واقعة فريدة من نوعها، أقدم أطباء في مستشفى هندي على استخدام ساق مريض مبتورة كوسادة له، بدلاً من الوسادة التي أحضرها له أهله.

وقام الأطباء في مستشفى بولاية أوتار براديش في الهند، بوضع ساق مريض بتروها للتو تحت رأسه، بعد عملية جراحية إثر تعرضه لحادث سير أليم. كما استخدم الأطباء الوسادة التي أحضرها أهل المسعف لدعم ورك الساق المصابة للرجل.

يذكر أن المصاب رجل عمره 28 عاماً، ويدعى غانشيام، يعمل في حافلة مدرسة انقلبت في حادث سير على الطريق العام، عقب قيام السائق باستخدام المكابح بحدة؛ عندما اضطر لإيقاف الحافلة فجأة بسبب مرور الحيوانات.

وقامت إدارة المستشفى الطبية، بعد انتشار الخبر بين الناس، بإقالة ثلاثة أطباء وممرضتين.