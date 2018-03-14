لسلامتك.. كيف تعرف تاريخ إنتاج إطار سيارتك؟ (إنفوجراف)

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تُعد إطارات السيارة أحد أهم الأجزاء التي يتوقف عليها عمل السيارة ومعدل الأمان أثناء القيادة، حيث إن إهمال الإطارات لا يقل سوءاً عن إهمال تغير زيت المحرك.

ويمثل إهمال صيانة الإطارات أو تركيب الإطارات غير المناسبة خطراً مباشراً على سلامتنا أولاً وعلى أداء السيارة، لذلك احرص دائماً على معرفة تاريخ إنتاج الإطارات لتغييرها في الوقت المناسب.

وفي هذا الصدد، نشرت “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة” عبر حسابها على موقع “تويتر” إنفوجراف يتضمن معلومات توضيح كيفية إنتاج تاريخ إطار السيارة.

وبحسب الإنفوجراف، فإن تاريخ الإنتاج هو عبارة عن أربعة أرقام، الأول والثاني من اليسار هما رقما الأسبوع، والثالث والرابع يدلان على سنة الصنع.