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4 خطوات تساعد في تقليل استهلاك «الملح» (إنفوجراف)

4 خطوات تساعد في تقليل استهلاك «الملح» (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر “الملح” من العناصر المهمة بشكل كبير لحياة الكائنات الحية، فهو مهم في موازنة المياه داخل الجسم، ورغم ذلك فإن له أضراراً كبيرة في حال تناوله بإفراط.

وفي هذا الصدد، قدمت وزارة الصحة، في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أربع نصائح مهمة تساعد في التقليل من تناول واستهلاك الملح.

النصائح الأربع:

1- اغسل الخضراوات المعلبة قبل أكلها ويفضل استبدالها بالطازجة.
2- قبل شراء المنتج تحقق من نسبة الأملاح في البطاقة الغذائية.
3- تجنب وضع الملح على طاولة الطعام.
4- استبدل الملح بالليمون والتوابل.

 

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