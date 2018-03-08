شاهد.. مملكة آسيوية بها 10 مسلمين فقط

تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لأحد الطلاب المسلمين من ممكلة “بوتان” والذين يدرسون بالجامعة الإسلامية منذ عدة سنوات.

الطالب المسلم أوضح أن “الإسلام دخل مملكة البوتان منذ عام 2003، وأن تلك المملكة تقع بين الهند وباكستان، وأن عدد سكانها نحو مليون نسمة منهم 10 مسلمين فقط، يمثل هو ووالدته وشقيقه ثلاثة منهم”.

وأوضح الطالب، أن الجامعة الإسلامية تحتضنه وأنه يدرس بها ومعه طلاب من نحو 200 دولة بالعالم، ويشعر أنه يتعلم تعاليم الدين الإسلامي الصحيح داخل الجامعة.