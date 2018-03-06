«النمر»: 5 أسباب تؤدي إلى جلطة القلب

تواصل – فريق التحرير:

عدد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، 5 عوامل قد تسبب الإِصَابَة بالجلطة الصدرية، لا سيما لمَرْضَى القلب.

وبِحَسَبِ تَغْرِيدة لـ”النمر”، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، فإن هذه العوامل هي:

1 – ارْتِفَاع الكوليسترول

2 – التدخين

3 – زيادة التوتر النفسي والاجْتِمَاعِيّ

4 – السُّكَّرِيّ

5 – ارْتِفَاع الضغط الشرياني

وأَضَافَ النمر: “النباتيون الذين لا يتناولون الحليب والجبن نهائياً، ينْصَحون بفحص مستوى الكالسيوم وفيتامين 12 بشكل دوري”.

كما نصح النمر، مَرْضَى ضغط الدم، تجنب المشادَّات أثناء العمل، قَائِلاً: “صحتكم أهم من أَي شيء آخر”.

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