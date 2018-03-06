«النمر»: 5 أسباب تؤدي إلى جلطة القلب

تواصل – فريق التحرير:
عدد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، 5 عوامل قد تسبب الإِصَابَة بالجلطة الصدرية، لا سيما لمَرْضَى القلب.
وبِحَسَبِ تَغْرِيدة لـ”النمر”، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، فإن هذه العوامل هي:
1 – ارْتِفَاع الكوليسترول
2 – التدخين
3 – زيادة التوتر النفسي والاجْتِمَاعِيّ
4 – السُّكَّرِيّ
5 – ارْتِفَاع الضغط الشرياني
وأَضَافَ النمر: “النباتيون الذين لا يتناولون الحليب والجبن نهائياً، ينْصَحون بفحص مستوى الكالسيوم وفيتامين 12 بشكل دوري”.
كما نصح النمر، مَرْضَى ضغط الدم، تجنب المشادَّات أثناء العمل، قَائِلاً: “صحتكم أهم من أَي شيء آخر”.
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