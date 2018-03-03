شاهد.. سائق يوثق لحظة انقلاب سيارته بسبب السرعة في المطر

تواصل – فريق التحرير:

وثَّق قائد سيارة لحظة وقوع حادث له، بسبب السرعة الزائدة على الطريق خلال هطول المطر.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل المركبة وهي تسير بسرعة عالية على إحدى الطرق، بينما كان المطر منهمرا بغزارة، ولوحظ أن سرعتها كانت أكثر من سرعة كافة السيارات الأخرى على الطريق.

لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث فوجئ قائد السيارة بتوقف الطريق أمامه بشكل مفاجئ، وعندما حاول استخدام المكابح انزلقت السيارة بعنف وانقلبت، ليصطدم بها السيارات التي كانت خلفها على الطريق، وسمع صوت السائق، وهو يردد: “لا إله إلا الله”، بشكل متكرر.

ولم يتبين حتى الآن مصير السائق، وهل كان أحد متواجداً معه أو لا.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور نبهت بأهمية تخفيض السرعات على الطرق خلال فترات هطول الأمطار؛ نظراً لقلة التحكم بالسيارة على الأرض الزلقة.