مصر.. القبض على متهمين بسرقة فيلا متحدث رئاسة الجمهورية

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تمكنت الشرطة المصرية من إلقاء القبض على ٣ متهمين اتهموا بسرقة فيلا عائلة “السفير بسام راضي – المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية” وهي الفيلا الكائنة بـ”عزبة راضي – بمركز الجمالية بمحافظة دقهلية”.

وبحسب صحيفة “الأخبار” فقد تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد أحمد عبد الرحمن، مأمور مركز الجمالية، ببلاغ مقدم من حسام الدين عصام الدين راضي، مدير بأحد البنوك، باكتشافه سرقة فيلا عائلة السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، والتي كان يمتلكها المهندس عصام الدين راضي، وزير الري الأسبق، واختفاء بعض محتوياتها.

وحدد البلاغ بعض المسروقات ومنها: «جهاز فيديو، وريسفير، وأنابيب بوتاجاز، وتحف أثرية، وبطاطين، وبعض المحتويات الأخرى»، حيث شكل العميد أحمد خيري، مدير المباحث، فريق بحث بقيادة العقيد سيد خشبة رئيس فرع مباحث شمال الدقهلية، والرائد أحمد جعفر، رئيس مباحث المركز لمتابعة الحادث.

وتوصلت تحريات المباحث إلى ٣ متهمين من الذين اشتركوا في عملية السرقة، والذين تم ضبطهم وإرشادهم خلال التحقيقات معهم عن مكان المسروقات، حيث تمكنت قوات الأمن من إعادة المسروقات إلى أسرة السفير بسام راضي، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.