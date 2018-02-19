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الجوف.. جمعية «تواد» تحذّر من «الابتزاز » في أمسية نسائية

الجوف.. جمعية «تواد» تحذّر من «الابتزاز » في أمسية نسائية
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تواصل- فريق التحرير:
نظمت جمعية توادّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف مساء اليوم أمسية تدريبية بعنوان (لن تبتزني) بحضور عدد كبير من مسؤولات بعض الجهات الحكومية وسيدات منطقة الجوف ومنسوبات الجمعية.
وشهدت الأمسية التي قدمتها الأستاذة عبير المعجل حول مفهوم الابتزاز وأنواعه وأسبابه والآثار المترتبة تفاعلاً كبيراً من الحاضرات ونقاشات إيجابية كان لها أثر فاعل في تحقيق أهداف الأمسية.
وأكد الشيخ نايف المريحيل مدير عام “تواد”، أن هذه الأمسية تقام بشراكة استراتيجية مع جامعة الجوف ممثلة في الكرسي العلمي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مشيراً إلى مستوى الرضا الكبير الذي لمسته الجمعية من انطباعات المشاركات حول اختيار الموضوع ابتداء وما تم طرحه من مادة متميزة من مقدمة الأمسية.
وأوضح “المريحيل”، أن هذه الأمسية هي امتداد لسلسلة من البرامج النوعية الموجهة للأسرة الجوفية التي تسعى تواد من خلالها لتحقيق رسالتها المباركة وأهدافها السامية ببرامج توعوية وتثقيفية ودورات تأهيلية وتطويرية.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقدمها جامعة الجوف لخدمة المنطقة في إطار مسؤوليتها المجتمعية من خلال تبنيها ودعمها لعدد من مبادرات الجهات والمؤسسات الخيرية بالمنطقة مقدماً شكره وامتنانه لمعالي مدير الجامعة وجميع قياداتها وللقائمين على الكرسي العلمي للأميرة سارة بنت عبد الله لمساهمتهم الكبيرة في إنجاح العديد من البرامج التي تخدم أهالي منطقة الجوف.
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