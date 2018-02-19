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امرأة تعود إلى الحياة داخل قبرها بالبرازيل ثم تموت (فيديو)

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تواصل – وكالات:

دُفنت امْرَأَة بالخطأ فِي البرازيل، بعد إصابتها بحَالَة إغماء متطورة تم تشخيصها على أنها وفاة، وبالفعل استيقظت داخل قبرها، لتحاول الخروج منه، لكنها فشلت، لتموت فعلياً فِي النهاية.

وكانت المرأة، وتُدعى زوانجيلا ألميدا، 37 عَاماً، دُفنت وهي حية عن طريق الخطأ، واستيقظت داخل نعشها، الموجود داخل قبر حجري، وراحت تصرخ لإنقاذها، فسمعها سكان يقطنون بالقرب من المقبرة، وأبلغوا ذويها الذين حاولوا إنقاذها بإِخْرَاج النعش، لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وأَوْضَحَ مقطع فيديو إِخْرَاج النعش لإنقاذ المرأة، حيث وجد أَقَارِبها آثار جروح على جسدها، لم تكُن موجودة عند دفنها، كما أن مسامير النعش الخشبي تحركت من مكانها وبها آثار دماء، وهناك إِصَابَات فِي يديها، مَا يدل على أنها كانت تحاول فتح النعش للخروج منه.

وفتحت الشرطة المحلية تَحْقِيقاً فِي الواقعة، باستجواب أسرة الضحية ومن لهم علاقة بها، ‏وسيتم استخراج الجثة مرة أُخْرَى إذا دَعَتْ الحاجة، علماً بأن المرأة لديها تاريخ مرضي بنوبات إغماء مُنْذُ أن كانت بعمر 7 سنوات.

 

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