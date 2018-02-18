لصحتك.. 5 طرق لتحصين أسرتك ومنزلك من الإنفلونزا

تواصل – وكالات:

نظراً لانْتِشَار فَيْرُوس الْإِنْفِلْوَنَزَا فقد نقلت صَحِيفَة ‘‘هيلث لاين‘‘ خمس نصائح للأطباء، لحماية الأسرة وتحصين المنزل ضد انتقال الفَيْرُوس وهي:

1 –لقاح إِنْفِلْوَنْزَا:

يقول خبراء الصحة ‘‘إن هناك أربعة أنواع رَئِيسِيّة من لقاحات الْإِنْفِلْوَنَزَا الموسمية، وتوصي مراكز مكافحة الأمراض بأهمية التطعيم كل 6 أشهر أو أكثر لمن ليس لديهم حساسية من البيض، أو الزئبق على لقاح الْإِنْفِلْوَنَزَا‘‘.

2 –تغطية الفم والأنف عند العطس:

يجب استخدام “المناديل” لتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، والتأكد من التخلص منها بَعِيداً مع أهمية غسل اليدين عَلَى الْفَوْرِ.

3 –لا تلمس وجهك:

الحذر من لمس أغراض شخص مصاب، ثم لمس الوجه بعدها لِتَجَنُّبِ إلإِصَابَة بالعَدْوَى.

4 –المطهرات والبخار:

من الأهمية استخدام المطهرات والمنظفات؛ لِأَنَّها تقلل فرص العَدْوَى، ويمكن استخدام المبيض (الكلور) المخفف، أو بيروكسيد الهيدروجين، كما يمكن استخدام البخار لقتل الجراثيم.

​5 –جهاز التحكم بالتلفزيون والأجهزة المحمولة:

يجب تنظيف الأسطح التي يتم استخدامها بشكل كبير، خَاصَّة التي تعمل باللمس مثل الريموت، والآيباد العائلي، والأجهزة المحمولة.