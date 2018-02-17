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«تليجراف»: الآباء أكثر حرصا على رعاية أبنائهم المرضى من الأمهات

«تليجراف»: الآباء أكثر حرصا على رعاية أبنائهم المرضى من الأمهات
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تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن الآباء يأخذون حاليا إجازات من العمل أكثر من الأمهات، من أجل رعاية أبنائهم المرضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما تم التعارف عليه أن الأمهات هن اللائي يتدخلن لرعاية أطفالهن الصغار عندما يمرضون، لكن التغير في التوجهات الاجتماعية والعملية ساهمت في زيادة الدور الذي يلعبه الآباء.

ووفقا لعملية مسح قامت بها شركة تطبيق صحي تدعى Evergreen Life فإن نسبة أعلى من الرجال يأخذون إجازات عن العمل أكثر من أجل رعاية الأبناء.

وأظهرت عملية المسح أن الوالدين في بريطانيا يفقدون في المتوسط 231 جنيه إسترليني سنويا لرعاية طفل مريض، في حين أن 1 من بين 7 أولياء أمور يتحدثون عن أن التكلفة تتجاوز 500 جنيه إسترليني سنويا.

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