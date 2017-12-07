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امرأة حامل تستنجد بالشرطة لسبب غريب.. تعرَّف عليه

امرأة حامل تستنجد بالشرطة لسبب غريب.. تعرَّف عليه
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تواصل – وكالات

استنجدت امرأة ألمانية، حامل في شهورها الأخيرة، بالشرطة لسبب لم يخطر على بال ضباط الشرطة الذين حضروا إلى المكان.

الواقعة باختصار تعود إلى عدم تمكن امرأة ألمانية، حبلى في شهورها الأخيرة، من الدخول إلى سيارتها المركونة في إحدى باحات الانتظار بمدينة لودفيغسهافن بولاية راينلاند بالاتينات الألمانية، لذلك لم تجد السيدة سبيلاً لركوب سيارتها سوى الاستغاثة بالشرطة.

وذكرت الشرطة، أمس الثلاثاء، أن المرأة البالغة من العمر 27 عاماً، ركنت سيارتها في الباحة، وبعد ذلك ركنت بجوارها سيارة أخرى. وبسبب حجم بطنها الناجم عن كونها في الشهور الأخيرة من الحمل، لم تتمكن المرأة من ولوج سيارتها. وتمكن الشرطي الذي استدعته المرأة من دخول السيارة بدلاً منها وتغيير موضع السيارة حتى تستطيع دخولها وقيادتها.

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