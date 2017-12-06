قارب يصل من اليابان إلى أمريكا في 7 سنوات.. ما السبب؟ (فيديو)

تواصل- سامر محمد

ظهر قارب يحمل كتابات يابانية بشكل مفاجئ على ساحل ولاية أوريجون الأمريكية قبل أيام، واتضح أن هذا القارب الغامض الذي يصل طوله إلى 45 قدماً فُقِد خلال تسونامي 2011م.

ووفقاً لتلفزيون KOIN 6 الأمريكي فإن هذا القارب فقد خلال تسونامي اليابان الذي حدث قبل 7 سنوات، ولا يعرف أين كان هذا القارب خلال تلك الرحلة التي امتدت لسبع سنوات بدءاً من اليابان.

وأظهر التلفزيون الأمريكي قيام سكان محليين في الولاية بالتقاط الصور مع هذا القارب، الذي يدل على أن ما يحدث في أي مكان بالعالم يصل إليك بغض النظر عمن تكون وأين تعيش.