الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة الشعب اليمني في تخليص بلادهم من التنكيل والتهديد

الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة الشعب اليمني في تخليص بلادهم من التنكيل والتهديد

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

مصادر: توجُّه بخفض وزن رغيف الخبز

مصادر: توجُّه بخفض وزن رغيف الخبز

5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»

5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»

خضروات ترفع مناعتك وتطرد السموم من جسمك.. تعرَّف عليها

خضروات ترفع مناعتك وتطرد السموم من جسمك.. تعرَّف عليها
0

 

تواصل – وكالات:

أَفَادَت مجلة “إيلي” الألمانية بأن مادة الجلوتاثيون “Glutathione” تعد بمثابة سر الصحة والجمال، حيث تساعد هذه المادة المضادة للأكسدة على تقوية جهاز المناعة، وطرد السموم من الجسم من ناحية، وتحارب التجاعيد من ناحية أُخْرَى.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مادة الجلوتاثيون تعمل كإسفنجة تمتص المواد الضارة مثل الفلزات الثقيلة والجذور الحرة “Free Radicals”، التي تهاجم خلايا وأنسجة الجسم، وبِفَضْل احتوائها على عنصر الكبريت تعمل مادة الجلوتاثيون على طرد السموم من الجسم.

وأشارت “إيلي” إلى أن هناك بعض العوامل تؤثر بالسلب على مستوى الجلوتاثيون في الجسم، مثل التغذية غير الصحية والتوتر النفسي وتعاطي الأدوية بشكل متزايد والسموم والعوامل البيئية مثل الغبار الدقيق، ولرفع مُسْتَوَى الجلوتاثيون في الجسم ينبغي تناول الخضروات المحتوية على نسبة عالية من الكبريت، مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط والبصل والثوم.

كما أن المواظبة على الرياضة تسهم هي الأُخْرَى في رفع مستوى الجلوتاثيون في الجسم، وَلِهَذَا الغرض ينبغي ممارسة الرياضة لمدة تتراوح بين 30 و50 دقيقة في اليوم، سواء المشي أو الركض أو المزج بين رياضات قوة التحمل وتمارين تقوية العضلات، وبِالإِضَافَةِ إلى ذلك، يمكن تعاطي المكملات المحتوية على الجلوتاثيون، ولكن تحت إشراف الطبيب.

وتساعد مادة الجلوتاثيون على تقوية جهاز المناعة وتقي من العدوى والفطريات والالتهابات، وكذلك من الأمراض الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والسُّكَّرِيّ والروماتيزم والخرف.

وتعد مادة الجلوتاثيون أَيْضَاً سلاحاً فَعَّالاً لمحاربة التجاعيد بِفَضْل قدرتها على طرد الجذور الحرة، التي تدمر الكولاجين المسؤول عن المظهر المشدود للبشرة، كما تعمل مادة الجلوتاثيون على تحفيز العديد من عمليات إصلاح الحمض النووي DNA؛ مِمَّا يعمل على تحسين مظهر الْبَشَرَة وإبطاء عملية الشيخوخة الطبيعية.

ومن ناحية أُخْرَى، تعمل مادة الجلوتاثيون على تقوية العضلات، وتساعد عملية الأيض على تحويل مخزون الدهون إلى كتلة عضلية، فَضْلاً عن أنها ترفع قدرة الجسم على التحمل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

4 خضراوات تُعيق محاولاتك لإنقاص الوزن

4 خضراوات تُعيق محاولاتك لإنقاص الوزن

مع حلول الشتاء.. 4 أغذية تساعد في تقوية «المناعة»

مع حلول الشتاء.. 4 أغذية تساعد في تقوية «المناعة»

حائل.. مصادرة خضروات تحتوي على «مبيد محظور»

حائل.. مصادرة خضروات تحتوي على «مبيد محظور»

السيح.. مصادرة 900 كجم خضروات مجهولة المصدر في سوق السليمانية

السيح.. مصادرة 900 كجم خضروات مجهولة المصدر في سوق السليمانية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار
تقارير وحوارات

مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار

المزيد
في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»
تقارير وحوارات

في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»

المزيد
مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات
تقارير وحوارات

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات

المزيد
ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟
مقالات

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>