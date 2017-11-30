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بالصور.. قيادة قوات التحالف تعلن تشغيل مطار الغيظة اليمني بالمهرة

بالصور.. قيادة قوات التحالف تعلن تشغيل مطار الغيظة اليمني بالمهرة
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تواصل – واس:

أعلن مصدر رسمي في قيادة قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أنه بالتنسيق مع الحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية، فقد تم تشغيل مطار الغيظة في محافظة المهرة باليمن لاستقبال الطائرات التي تحمل مساعدات إغاثية وإِنْسَانية.

وأَفَادَ المصدر بوصول أمس أولى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية محملة بخمسة آلاف سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأَعْمَال الإِنْسَانية.

وَأكَّدَ أن قوات التحالف قامت بتسخير الإِمْكَانات كافة للإسهام في إيصال المساعدات الإِنْسَانية، والمواد الإغاثية إلى مستحقيها بالداخل اليمني.

    

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