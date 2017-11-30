تكريم 4 مستخدمات حفظن جزءاً من القرآن في المدرسة الثامنة بـ«سويدي الرياض» (صور)

تواصل – ياسمين الفضلي:

ساهمت المعلمات المشرفات على قسم التوعية الإسلامية في المدرسة الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم للبنات بحي السويدي الغربي في الرياض، ومعلمات المدرسة بتكريم 4 من المستخدمات بعد حفظ جزء من القرآن، وذلك بعد تخصيص قسم التوعية لبرنامج تعليم وحفظ القرآن للعاملات بالمدرسة في وقت الفسحة المدرسية أو حصص الفراغ.

واحتفلت المدرسة بهن أمس الخميس بحضور مشرفة التوعية الاسلامية بمكتب غرب الرياض، وقدمت لهن هدايا عينية وشهادات تقدير بعد إتمامهن حفظ جزء من كتاب الله، على أمل إكمال بقية الأجزاء في الأيام القادمه – بمشيئة الله-.

يأتي ذلك في بادرة طيبة من معلمات المدرسة لاستغلال وقت الفراغ لما يعود بالنفع على جميع عضوات المدرسة.