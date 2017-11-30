«التحالف» يواصل خنق ميليشيا «الحوثي» برياً وبحرياً وجوياً (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تواصل “قوات تحالف” فرض سيطرتها على كافة المواقع البرية والبحرية والجوية الحدودية مع اليمن، إضافةً لمهامها المتمثلة في طلعات الطيران؛ لاستهداف كل ما يهدد أمن المملكة والحدود الدولية.

وقال العقيد محمد الحفظي من الحدود الجنوبية، في مداخلة مع القناة السعودية: إن “ميليشيا (الحوثي) زرعت كميات كبيرة من الألغام على الحدود بين المملكة واليمن”، مؤكداً أنه تتم إزالتها وفق خطة عالية الدقة.

وأشار “الحفظي” إلى أنه يتم نزع الألغام أولاً بأول حتى لا يقع المدنيون ضحايا لها الآن أو في المستقبل، مؤكداً أن الميليشيات الانقلابية تواصل تجاهل القوانين الدولية بشأن زرع العبوات الناسفة.