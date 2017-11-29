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بالفيديو.. مغامران يحلقان في الأجواء مثل الخفافيش ويقفزان داخل طائرة

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تواصل – وكالات:

أظهر تسجيل مصور يحبس الأنفاس لحظة قيام مغامرين بالطيران ببزات ذات أجنحة، وقفزهما من جبل مرتفع إلى طائرة أثناء تحليقها.

قفز فريد فونغين ورفيقه فينس رافيت، من أعلى أحد الجبال المرتفعة في محاولة منهما للدخول إلى طائرة صغيرة أثناء تحليقها في السماء.

ونفذ المغامران الفرنسيان هذه القفزة من فوق جبل تابع لسلسلة جبال الألب، بعد أن قاما بأكثر من 100 قفزة تجريبية، بمساعدة الطيار فيليب بوفيير ومساعده ييفيس روسي، وبعد تدريبات شاقة، قرر المغامران تنفيذ المحاولة الخطرة من فوق جبل جنغفراو في سويسرا.

وظهرت الطائرة وهي تحوم في السماء قبل أن تنخفض إلى الأسفل لتمكن المغامرين من تنفيذ مهمتهما بنجاح، وبالفعل نجح فينس من دخول الطائرة أولاً قبل أن يتبعه رفيقه فريد دون أن يصاب أي منهما بأذى، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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