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بالفيديو.. أجهزة حديثة لسرقة السيارات عبر الإشارات

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تواصل – وكالات:

نشرت الشرطة تسجيلاً مصوراً التقطته كاميرا مراقبة في أحد شوارع مدينة سوليهول وسط بريطانيا، يظهر مجموعة من اللصوص المحترفين وهم يقومون بسرقة سيارة فارهة خلال دقيقة واحدة دُونَ استخدام أَي مفاتيح.

ويظهر الفيديو الذي تم نشره على العديد من مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، اللصوص وهم يترجلون من سيارتهم تحت جنح الظلام ويتوجهون لسرقة سيارة فارهة من نوع مرسيدس متوقفة أمام أحد المنازل.

وبِحَسَبِ مَا ظهر في الفيديو، فقد استخدم اللصوص أجهزة لسرقة سيارة المرسيدس خلال وقت قياسي لم يتجاوز الستين ثانية، قبل أن يقودها أحدهم وينطلق بها مبتعداً عن المكان.

واستخدم اللصوص في العملية أجهزة تتمتع بتقنية عالية؛ إِذْ يمكنها أن ترسل إشارات لمفاتيح السيارة الموجودة داخل المنزل والتي بِدَوْرِهَا ترسل إشارات معاكسة لفتح أبواب السيارة وتشغيلها.

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