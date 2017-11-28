مكافأة مالية للعثور على عريس هرَب ليلة زفافه

تواصل – وكالات:

هرب شاب تركي في يوم حفل زفافه إلى جهة مجهولة؛ تجنباً لتقليد اجتماعي ثابت وسائد في مدينة مناصيا غربي تركيا؛ ما دفع شبان قريته إلى رصد مكافأة مالية لمن يدلي عنه للانتقام منه.

وبعد انتهاء حفل زفاف العريس الذي يدعى “فرهاد بالبان”، اختفى وغادر نحو جهة مجهولة قبل تجمع أهالي القرية لمطالبته بالخروج والاحتفال معه على الطريقة التقليدية الشهيرة لديهم.

وقالت وسائل إعلام تركية: إن “العريس اختفى عن الأنظار، هارباً من إقدام شبان قريته في مناصيا، على ضربه والسخرية منه حسب تقليد متوارث لمباركة الزواج”.

وبعدما أدرك الشبان الذين تجمعوا أمام منزل عائلة العريس، هروبه، رصدوا مكافأة مالية قدارها 500 ليرة تركية، لمن يدلي بمعلومات حول مكان تواجده، متوعدين بالانتقام منه لما قام به خلال حفلات زفافهم سابقاً.

وعادة تقتضي هذه الطريقة لمباركة الزواج، قيام شبان القرية بوضع سرج حصان على ظهر العريس ويكبلون يديه، ويرشونه بالسوائل على رأسه، بالماء المثلج، وأصباغ الجدران وغيرها، ليبرهنوا لعروسه أنه قادر على تحمل الحياة معها في أحلك الظروف، حسب ما توارثوه.