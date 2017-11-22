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بشرى لأصحاب الوزن الزائد.. الشيكولاتة تحميكم من «كارثة صحية»

بشرى لأصحاب الوزن الزائد.. الشيكولاتة تحميكم من «كارثة صحية»
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة أمريكية أن تناول الشيكولاتة الداكنة خمس مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ الأزمة القلبية لدى من يعانون من الوزن الزائد، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون الشوكولا مطلقاً، وفقاً لما نقلته صحيفة ميرور البريطانية.

وحللت الدراسة العادات الغذائية لـ 148 ألف جندي من قدامى المحاربين العسكريين الأمريكيين القدامى الذين يشاركون في برنامج يتعقب صحة مليون محارب قديم، وتم رصد المشاركين الذين يبلغون 64 عاماً الذين لا يعانون من أي أمراض في القلب، وذلك في بحث امتدّ عامين ونصف العام.

وسُئِل المشاركون عن عدد المرات التي تناولوا فيها 28 غراماً من الشوكولا (سواء كانت بالحليب أم الداكنة)، ثم تم تتبعهم لمعرفة ما إذا كانوا يعانون من مشاكل في القلب، وأصيب 5 آلاف و55 شخصاً بأمراض متعلقة بالقلب بعد حوالي سنتين ونصف السنة من بدء البحث.

وتبيّن في نهاية تحليل نتائج الدراسة أن تناول الشيكولاتة الداكنة خمس مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ الأزمة القلبية لدى من يعانون من الوزن الزائد، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون الشوكولا مطلقاً، وفقاً لما نقلته صحيفة ميرور البريطانية.

يُذكر أن الدراسة تصب في خانة الدراسات السابقة التي ربطت الدراسة بين معدل تناول الشوكولا وصحة القلب بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي من الكوليسترول الضار، فضلاً عن تعزيز تدفق الدم، وخفض ضغط الدم ومنع الجلطات.

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