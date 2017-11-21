امرأة تتحول إلى «حجر» بعد لسعة «بعوضة»!

تواصل – وكالات:

بدأت عاملة متخصصة في مجال الحفاظ على أنواع الحيوانات بالتحول بشكل تدريجي إلى حجر، بعد أن تعرضت للسعة بعوضة، خلال رحلة في الغابات لإنقاذ النمور.

وشخّص الأطباء إصابة ريبيكا ويلرز (37 عاماً) التي تملك حديقة حيوان بمرض التصلب المنتظم المنتشر، وهي حالة لا يمكن علاجها، وتقتل واحداً من بين كل 10 مصابين في غضون 5 سنوات.

ويعتقد الأطباء، أنها التقطت العدوى في 2015، على إثر تعرضها للسعة بعوضة، خلال تجولها في حديقة كيرينسي سيبلات الوطنية في أندونيسيا.

وتقول ريبيكا إنها لا تعرف ما هو الوقت المتبقي لها في الحياة، لكنها تشعر بالرعب، من سرعة انتشار المرض في جسدها، لدرجة أنها لم تعد قادرة على تنظيف أسنانها بالفرشاة، لأن يديها تحولتا إلى ما يشبه الصخرة المتحجرة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وأبدت ريبيكا التي تعيش في مدينة كامبريدج شاير البريطانية شجاعة كبيرة، منذ تشخيص إصابتها بالمرض، لكن أكثر ما أثار حزنها، أنها اضطرت إلى إلغاء خططها لتسلق قمة جبل إيفرست لصالح الأعمال الخيرية.

وبعد أسبوعين من تشخيص مرضها، كتبت ريبيكا على حسابها في الفيسبوك “كان من المقرر أن أسافر في غضون أسبوعين إلى نيبال، لخوض أحد أكثر التحديات إثارة، وهو تسلق جبل إيفرست، ولكن يبدو أن جسدي لديه خطط أخرى لحياتي”.

وأضافت “لقد خضعت للعديد من الفحوصات والاختبارات، وما زال هناك المزيد منها، والخبر السعيد أن المرض لا يزال في مراحله الأولى، وبدأت بتناول الأدوية المثبطة للمناعة من اليوم، وسأداوم عليها طوال حياتي”.