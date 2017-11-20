غداً.. انطلاق تصفيات مسابقة جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن بـ«الطائف»

تواصل – واس:

تنطلق يوم غد الثلاثاء، بمشيئة الله، بمقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف (فرقان) تصفيات المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره على مستوى محافظة الطائف.

يشارك في المسابقة مجموعة من المتسابقين يتنافسون في فروع المسابقة الخمسة، حيث يمثلون كلاً من: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف (فرقان)، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وجامعة الطائف، والمعهد المهني.

ونصت لائحة وشروط المسابقة بترشيح الفائز الأول فقط من كل فرع من فروع المسابقة الخمسة؛ لتمثيل محافظة الطائف في المسابقة على مستوى منطقة مكة المكرمة والتي ستقام خلال المدة من 15 / 3 / 1439هـ إلى 10 / 4 / 1439هـ.