أين تذهب الأشياء المصادرة من «المجرمين» في أمريكا؟!

تواصل – سامر محمد:

سلطت شبكة “سي بي إس” الأمريكية الضوء على المزاد الذي أقامته الشرطة في نيويورك لأشياء قامت بمصادرتها من المجرمين.

وأشارت إلى أن هذا المزاد يكشف أين تذهب الأشياء التي تقوم الشرطة بمصادرتها والتي يتم بيعها بأسعار أقل من سعرها الحقيقي.

وذكرت أن المزاد يستقطب الراغبين في التوفير الذي يشترون الأشياء المستعملة أو أولئك الذين يشترونها بأسعار رخيصة ويعيدون بيعها ليحققوا هامش ربح منها.

ونقلت عن “مارك مير” الذي يبيع أشياء مستعملة على الإنترنت أن الشرطة تقوم على سبيل المثال بالقبض على مجرم وتقوم بمصادرة ما لديه وبيعها في المزاد فيقوم هو بشرائها وإعادة بيعها فيشتريها مجرم آخر على سبيل المثال فيقبض عليه وتقوم الشرطة بمصادرة نفس الشيء فيذهب لشرائه من المزاد لإعادة بيعه وهكذا تدور الدائرة ويحقق الربح، وطالما أن معه المال فبإمكانه التقدم والمشاركة في المزاد.