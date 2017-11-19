بالفيديو.. «روبوت» يؤدي حركات رياضية وأعمالاً شاقة

تواصل – وكالات:

أذهلت شركة Boston Dynamics الأمريكية عشاق التقنية من جديد باستعراضها لقدرات روبوتها المتطور “Atlas”، المتوقع أن يشكل نقلة نوعية في عالم الروبوتات.

وبعد الاستعراض الأخير لقدرات هذا الروبوت، نشرت الشركة فيديو على اليوتيوب يظهر قيام “Atlas” بحركات رياضية وبهلوانية صعبة يعجز عنها الكثير من البشر، حيث تمكن من القفز بين حواجز متفاوتة الارتفاعات بتقنية تشبه تلك التي يتبعها ممارسو رياضة الباركور.

وأهم شيء والذي أذهل الخبراء والمتابعين هو تمكنه من القيام بحركة شقلبة خلفية أو “salto” على غرار لاعبي الجمباز المحترفين؛ الأمر الذي يظهر قدراته الحركية العالية وتطور تقنيات التوازن التي زُود بها.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستعرض فيها Boston Dynamics قدرات روبوتها الجديد، فمنذ مدة نشرت مقطع فيديو آخر أظهرت فيه قدرته على الحركة في الطرقات الوعرة، ونقل حمولة يصل وزنها إلى بضعة كيلوجرامات بكل دقة وتوازن.