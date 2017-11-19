5 أسباب لسماع «طنين» في الأذن.. وطرق العلاج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

5 أسباب لسماع «طنين» في الأذن.. وطرق العلاج

5 أسباب لسماع «طنين» في الأذن.. وطرق العلاج
0

تواصل – فريق التحرير:

سماع صوت “طنين” في الأذن، يسبب إزعاجاً وعدم تركيز خلال العمل، أو عند قراءة الكتب، وقد يثير الشكوك في الإصابة ببعض الأمراض بالأذن.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور سامح أحمد صابر، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة، في منشورٍ عبر حسابه بموقع “فيسبوك” أسباب هذا الطنين.

وبحسب “صابر” فإن أسباب الطنين، هي:

1- ارتفاع ضغط الدم.

2- أسباب مرتبطة بأمراض نفسية.

3- أسباب تتعلق بالأمراض العصبية.

4- إصابة بالتهابات بالأذن.

5- سماع أصوات ضجيج لفترة طويلة.

وبشأن العلاج، أشار “صابر” إلى أن العلاج يحدد حسب سبب الحالة إذا كانت حالة نفسية تتطلب عقد جلسات علاج نفسي، أما إذا كان ارتفاع ضغط الدم فيحتاج ضبط الضغط.

وأضاف الاستشاري: “إذا كان السبب أورام خبيثة فيجب استئصالها، وفي حالة إذا كانت الأذن تعاني من ضعف سمع يجب في هذه الحالة تركيب سماعة طبية”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أسباب ظهور «دمل العين».. وكيفية علاجه

أسباب ظهور «دمل العين».. وكيفية علاجه

نصائح بسيطة لتجنب التهابات الجهاز التنفسي والحساسية مع دخول «الوسم»

نصائح بسيطة لتجنب التهابات الجهاز التنفسي والحساسية مع دخول «الوسم»

نصائح طبية للحجاج للوقاية من أشعة الشمس وتجنب الالتهابات

نصائح طبية للحجاج للوقاية من أشعة الشمس وتجنب الالتهابات

أسباب التهابات «العمود الفقري».. وطرق العلاج

أسباب التهابات «العمود الفقري».. وطرق العلاج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد
العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>