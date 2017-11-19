5 أسباب لسماع «طنين» في الأذن.. وطرق العلاج

تواصل – فريق التحرير:

سماع صوت “طنين” في الأذن، يسبب إزعاجاً وعدم تركيز خلال العمل، أو عند قراءة الكتب، وقد يثير الشكوك في الإصابة ببعض الأمراض بالأذن.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور سامح أحمد صابر، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة، في منشورٍ عبر حسابه بموقع “فيسبوك” أسباب هذا الطنين.

وبحسب “صابر” فإن أسباب الطنين، هي:

1- ارتفاع ضغط الدم.

2- أسباب مرتبطة بأمراض نفسية.

3- أسباب تتعلق بالأمراض العصبية.

4- إصابة بالتهابات بالأذن.

5- سماع أصوات ضجيج لفترة طويلة.

وبشأن العلاج، أشار “صابر” إلى أن العلاج يحدد حسب سبب الحالة إذا كانت حالة نفسية تتطلب عقد جلسات علاج نفسي، أما إذا كان ارتفاع ضغط الدم فيحتاج ضبط الضغط.

وأضاف الاستشاري: “إذا كان السبب أورام خبيثة فيجب استئصالها، وفي حالة إذا كانت الأذن تعاني من ضعف سمع يجب في هذه الحالة تركيب سماعة طبية”.