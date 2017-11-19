«الصداع» دليل على أمراض عدة تهدد الصحة

تواصل – وكالات:

باتت آلام الرأس أمراً اعتيادياً لا يدعو للقلق لدى الكثيرين، إلا أن بعض أنواع الصداع خطيرة ويجب عدم تجاهلها.

وأوردت صحيفة “برافدا.رو” الروسية بعض أنواع الصداع التي تعد سبباً وجيهاً لمراجعة الأطباء:

1- الألم في الصدغين: يمكن أن يدل على وجود مشكلة خطيرة، ومثل هذا الألم يمكن أن يكون سببه اختلال في النظام الهرموني، الذي لا يحدث دون سبب، وبالتأكيد لن يمر من تلقاء نفسه، إذا كان الألم الصدغي مصحوباً بشعور بالغثيان، فحينئذ يجب استدعاء الطبيب على الفور.

2- الصداع الصباحي: لا يدعو الألم الذي يشق الرأس بعد سهرة صاخبة للقلق، بيد أنه إذا تواصل لفترة طويلة دون سبب، فيجب إجراء فحص طبي، وفي الصباح، يجب أن يكون الرأس هادئاً لا يعاني من أي أوجاع، وإلا فإن هذه من علامات نقص الأكسيجين وارتفاع ضغط الدم.

3- الصداع الحاد المفاجئ: عندما يضرب الصداع بشكل مفاجئ، بحيث يصبح لا يطاق في غضون دقائق، ولا نعرف سببه، يجب على الفور استدعاء سيارة الإسعاف؛ لأن السبب قد يكون: توسع الأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وكل من هذه الحالات المرضية ممكن أن يصبح قاتلاً.

4- ألم في منطقة العينين: إذا لم تشعر بألم مماثل في السابق، وبدأت تعاني منه بشكل متكرر خلال أسبوع واحد، فإن هذا دليل على حدوث تغيرات غير سارة في الدماغ، كما يمكن أن يكون علامة على وجود مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية.

5- الألم الذي جاء تحت وطأة الضغط والنشاط الرياضي: إذا قمت بممارسة رياضة خفيفة غير مجهدة، وشعرت بصداع في الرأس فراجع الطبيب؛ لأن تزايد الصداع بسبب التمارين الرياضية يدل على اضطرابات كثيرة قد يشكل بعضها خطراً على حياتك.