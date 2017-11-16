«الخدمة المدنية»: 1753 وظيفة صحية لم يتقدم لها أحد

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الخدمة المدنية: ‘‘إن 1753 وظیفة من أصل 3360 وظیفة صحیة، تم طرحھا للمواطنین والمواطنات خلال الشھر الحالي لم يتقدم إليھا أحد، أو رشح من تقدم لھا على رغبة أفضل‘‘.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حمد المنیف، أن الوظائف الصحیة المتبقیة من الإعلان الأخیر، لم يتقدم عليھا أحد أو رشح من تقدم عليھا على رغبات أفضل، علماً بأن أغلب ھذه الوظائف تمثلت في طبیب مقیم، وسیتم نشر تفاصیلھا بعد الترشیح النھائي.

وكانت وزارة الخدمة المدنیة قد أعلنت، الیوم، أسماء 1607 من المتقدمین والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحیة، ودعتھم لمراجعة فروعھا المختلفة؛ لإجراءات المطابقة النھائیة لبیاناتھم، اعتباراً من الأحد المقبل.