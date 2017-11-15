الرياض.. تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مصنع «حفظ النعمة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

مصدر بـ«المرور»: لا صحة لتخصيص لوحات لمركبات النساء (فيديو)

مصدر بـ«المرور»: لا صحة لتخصيص لوحات لمركبات النساء (فيديو)

إطلاق سراح المواطن السعودي المختطف في البقاع اللبنانية

إطلاق سراح المواطن السعودي المختطف في البقاع اللبنانية

مصادر لـ«تواصل»: إمارة مكة تحظر الفرق الغنائية والموسيقية بالمطاعم

مصادر لـ«تواصل»: إمارة مكة تحظر الفرق الغنائية والموسيقية بالمطاعم

بالأسماء.. «الإسكان» تطلق 30,871 منتج من الدفعة العاشرة لبرنامج «سكني»

بالأسماء.. «الإسكان» تطلق 30,871 منتج من الدفعة العاشرة لبرنامج «سكني»

الرياض.. تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مصنع «حفظ النعمة»

الرياض.. تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مصنع «حفظ النعمة»
0

تواصل – الرياض:

بدأت جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مصنع حفظ النعمة بمدينة الخرج الصناعية، ويهدف المشروع إلى تحويل فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي إلى أسمدة وأعلاف، بطاقة إنتاجية قدرها 10 أطنان في الساعة.

يُذكر أن أكثر من (80 %) من فائض الأطعمة يكون غير صالح للاستهلاك الآدمي، ويذهب إلى مكب النفايات، مما يسبب ضرراً للبيئة، وهدراً للموارد التي يمكن الاستفادة منها عبر إعادة تصنيعها وتحويلها إلى أعلاف للحيوانات، أو سماداً عضوياً للنبات، هذا وقد حصل المصنع على كافة التراخيص الصناعية، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه -بإذن الله- مطلع 2018م.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على فائض الطعام غير الصالح للاستخدام الآدمي، واحترام النعم من الشكر للمنعم، والحفاظ على البيئة للحد من الآثار السالبة للمخلفات الغذائية، والاستثمار الأمثل للموارد المهدرة في تحقيق مخرجات مفيدة للمجتمع، وتحقيق عائد مالي للجمعية يسهم في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بالرياض

ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بالرياض

مَن يقف وراء وسم «افتتاح كنيسة في الرياض»؟

مَن يقف وراء وسم «افتتاح كنيسة في الرياض»؟

شاب يهدي أمير الرياض «ساعة مبتكرة» من اختراعه (فيديو)

شاب يهدي أمير الرياض «ساعة مبتكرة» من اختراعه (فيديو)

ولي العهد يستعرض مع «بيل جيتس» فرص الاستثمار في «مشروع نيوم»

ولي العهد يستعرض مع «بيل جيتس» فرص الاستثمار في «مشروع نيوم»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>