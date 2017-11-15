تواصل – الرياض:

بدأت جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مصنع حفظ النعمة بمدينة الخرج الصناعية، ويهدف المشروع إلى تحويل فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي إلى أسمدة وأعلاف، بطاقة إنتاجية قدرها 10 أطنان في الساعة.

يُذكر أن أكثر من (80 %) من فائض الأطعمة يكون غير صالح للاستهلاك الآدمي، ويذهب إلى مكب النفايات، مما يسبب ضرراً للبيئة، وهدراً للموارد التي يمكن الاستفادة منها عبر إعادة تصنيعها وتحويلها إلى أعلاف للحيوانات، أو سماداً عضوياً للنبات، هذا وقد حصل المصنع على كافة التراخيص الصناعية، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه -بإذن الله- مطلع 2018م.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على فائض الطعام غير الصالح للاستخدام الآدمي، واحترام النعم من الشكر للمنعم، والحفاظ على البيئة للحد من الآثار السالبة للمخلفات الغذائية، والاستثمار الأمثل للموارد المهدرة في تحقيق مخرجات مفيدة للمجتمع، وتحقيق عائد مالي للجمعية يسهم في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها.