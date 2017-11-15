لا تنسى أبدا.. امرأة تمتلك «ذاكرة خارقة»

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تواصل- وكالات:

بعض الناس يمكنهم تذكر كل تفاصيل الأحداث التي تقع في حياتهم، لأن لديهم حالة دماغية فريدة تعرف باسم “متلازمة فرط التذكر”.

ريبيكا شاروك، الأسترالية البالغة من العمر 27 عاماً، لا تملك ذاكرة عادية كغالبية الناس، إذ جرى تشخيص ما لديها بأنه متلازمة نادرة تسمى “الذاكرة الذاتية بالغة القوة”، وتعرف اختصارا باسم “أتش أس إي أم”، وتعرف أيضاً باسم هايبرسيميثيا (أو متلازمة فرط التذكر)، وتعني أن “شاروك” يمكنها تذكر كل حدث يمر بها في أي تاريخ من حياتها.

والمصابون بهذه الحالة يمكنهم على الفور ودون أدنى جهد استذكار تفاصيل كل ما قاموا به من أنشطة، ونوع الملابس التي ارتدوها، وأين كانوا في وقت ما من الأوقات. وبإمكانهم أيضا تذكر الأحداث العامة والشخصية بكل تفاصيلها الدقيقة وبدقة تتساوى مع دقة مسجل الصوت أو الفيديو.

تتذكر ريبيكا شاروك قائلة: “عندما كان عمري حوالي أسبوع واحد، أتذكر أنني كنت ملفوفة بهذه البطانية القطنية ذات اللون الزهري. وكنت دائماً أعرف أن أمي تحملني لسبب ما. لقد عرفت دوماً بغريزتي أنها الإنسان المفضل لدي”.

ولم تكتشف متلازمة “أتش أس أي أم” إلا في بدايات عام 2000، وكان حوالي 60 شخصاً فقط معروفون بأن لديهم هذه الحالة على مستوى العالم.

وأجرى فريق من الأكاديميين المختصين فحصاً شاملاً لشاروك، وتم تشخيص حالتها فعلاً كإحدى هذه الحالات في عام 2013.

وتعني متلازمة فرط التذكر أن الذكريات تُسجل بتفاصيلها الحية والدقيقة، وعلى الرغم من كونها مثيرة للإعجاب علمياً، فهي يمكن أن تكون بلاء بالنسبة لبعض المصابين بها.

وبينما يصف من لديهم تلك المتلازمة ذكرياتهم بأنها منظمة، فإن شاروك (والتي تعاني أيضا من التوحد) تصف دماغها بأنه “مشوش”، وأن عيش الذكريات من جديد يسبب لها صداعاً وأرقاً.

ولتلك المتلازمة أيضاً جانب مظلم، فقد تعرضت صحة شاروك العقلية لمشكلات بسبب القلق والاكتئاب. فذاكرتها الخارقة للعادة تجعلها تشعر وكأنها في آلة زمن عاطفية.

وتشارك شاروك الآن في مشروع بحثي مع جامعة كوينزلاند في كاليفورنيا، وتأمل أن تساعد النتائج أولئك الذين يعانون من مرض ألزهايمر.

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