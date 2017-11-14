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كوب من «القهوة» أسبوعياً يحمي من أمراض خطيرة
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تواصل – وكالات:

ركزت دراسة حديث نشرها موقع “يوريكاليرت” لعلماء من جمعية القلب الأمريكية، على فوائد القهوة لصحة الإنسان.

وأكدت الدراسة أن شرب القهوة يمكن أن يؤدي إلى التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

واعتبر العلماء أن شرب كوب إضافي من القهوة كل أسبوع، يقلل من نسبة الإصابة بأزمة قلبية بنسبة 7 في المائة، وسكتة دماغية بنسبة 8 في المائة.

وخلص العلماء إلى نتائجهم هذه من خلال دراسة آلية ومطولة لجسم الإنسان، معتمدين في دراستهم على النظام الغذائي للإنسان، بالإضافة لدراسة حالة القلب والأوعية الدموية.

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