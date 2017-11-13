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أطعمة متنوعة تسرّع شفاء آلام وقرحة المعدة

أطعمة متنوعة تسرّع شفاء آلام وقرحة المعدة
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تواصل – وكالات:

القرحة جرح مفتوح في بطانة المريء أو المعدة أو الأمعاء الدقيقة. هناك عدة عوامل تؤدي إلى تفاقم القرحة، منها تناول بعض المسكنات، والتدخين، والإفراط في تعاطي الكحول، وبعض الأطعمة، إلى جانب الإجهاد. أما سبب القرحة فهو نوع من البكتريا.

الطبخ باستخدام زيت الزيتون البكر الممتاز من أفضل علاجات القرحة، ويتم علاج القرحة باستخدام بعض الأدوية مع تناول النظام الغذائي المناسب. وفي كل الأحوال لا يمكن الاعتماد على أدوية القرحة لفترة طويلة لتفادي الآثار الجانبية، لذلك تلعب الأطعمة دوراً هاماً في تخفيف أعراض القرحة وعلاجها.

أطعمة تسرّع شفاء القرحة:

زيت الزيتون. الطبخ باستخدام زيت الزيتون البكر الممتاز من أفضل علاجات القرحة بحسب موقع “ساينس دايلي”. يحتوي زيت الزيتون على مركبات الفينول التي تبقى في المعدة لوقت طويل، وتعمل على مكافحة البكتريا المسببة للقرحة.

اللبن (الزبادي). يزوّد اللبن الجسم بالبكتريا الصديقة التي تقوم بعمل توازن في مقابل البكتريا المسببة للقرحة، ويخفف الحموضة والأعراض الأخرى.

التوت البري. يحتوي التوت البري أو “الكرانبري” على مضادات للأكسدة تسمّى فلافونويد تكافح بكتريا القرحة وتحد من تأثيرها. وتوجد هذه المضادات في الشاي الأخضر والبصل والثوم.

الماء. بحسب موقع مايوكلينيك يمكنك مكافحة القرحة ومساعدة بطانة المعدة على الشفاء عن طريق شُرب ما لا يقل عن لتر ونصف من الماء يومياً.

التوت الأزرق. أضف بعض التوت الأزرق إلى إفطارك لتسرّع شفاء القرحة.

اللوز. من أفضل الوجبات الخفيفة التي تعالج القرحة اللوز لاحتوائه على فيتامينات ب والكالسيوم والبروتين والألياف، وهي توليفة تسرّع شفاء القرحة.

الألياف. تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفراولة (الفريز) والسبانخ والملوخية والتفاح والكمثرى.

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