محلل مالي يوضح الموعد المتوقع لتحسن السوق المالية بالمملكة (فيديو)

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عزا المحلل المالي الدكتور سالم باعجاجة، الأداء المتراجع للسوق المالية السعودية إلى التأثر بالأحداث السياسية المضطربة في المنطقة.

وقال “باعجاجة” في مداخلة على برنامج “أموال ومسارات” على قناة الإخبارية: إننا “نترقب حوافز جديدة للسوق ليبدأ في الارتفاع مجدداً، ونترقب ميزانية الدولة في بداية يناير التي ستكون محفزاً للسوق”.

وبشأن وضع السيولة في السوق، أكد المحلل المالي أنها “تتوقف على الشراء الانتقائي لبعض الأسهم”، مبيناً أن “هناك صفقات خاصة تتم خارج السوق تتمثل في شراء بعض المحافظ بكميات كبيرة من الأسهم”.