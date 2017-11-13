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تفسير فقدان الرجل الوزن أسرع من المرأة

تفسير فقدان الرجل الوزن أسرع من المرأة
Diet
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تواصل – وكالات:

يفقد الرجل الوزن أسرع من المرأة، ويرجع ذلك إلى عدة فوارق جسمانية، لكن بإمكان المرأة أن تنشّط عملية التمثيل الغذائي لتزيد من حرق السعرات الحرارية.

ويمكن تفسير فقدان الرجل الوزن أسرع، بأن جسم الرجل عادة أكبر من جسم المرأة، ويحتوي على عضلات أكثر، وتساعد كثرة العضلات على زيادة العائد من عملية التخسيس عن طريق حرق مزيد من الدهون عند القيام بنشاط بدني.

وتنطبق قاعدة أن الجسم الكبير يحرق سعرات حرارية أكثر على كل من قصار وطوال القامة. بمعنى أنه عندما يكون وزن الإنسان 70 كغم يمكنه أن يحرق 596 سعرة حرارية عند الركض لمسافة 6 كم، فإذا كان وزن الجسم 84 كغم يحرق 710 سعرات عند الركض للمسافة نفسها وبالسرعة نفسها. ولا يختلف الأمر إذا كان سبب زيادة الوزن هو السمنة أو الطول.

لكن الرجل يحرق سعرات حرارية أكثر من المرأة بسبب عدد عضلاته الأكبر وليس فقط نتيجة فارق الحجم المعتاد.

بصيغة أخرى كلما زادت العضلات حجماً وعدداً؛ استطاع الجسم حرقَ المزيد من السعرات عند القيام بنشاط بدني، وينطبق ذلك على المرأة والرجل.

لذا، عندما تريد المرأة زيادة حرق السعرات الحرارية وتحقيق نتائج أكثر فاعلية من محاولات التخسيس يمكنها القيام بتمارين لحرق وبناء العضلات، أو الركض، أو تمارين الأيروبك، مع المواظبة على التمارين لضمان تحقيق النتائج.

من ناحية أخرى، يمكن للمرأة تناول الشاي الأخضر والتوابل التي تزيد عملية التمثيل الغذائي، مثل القرفة والكركم والقرنفل.

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