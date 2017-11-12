«صحة جازان» تعلق على صور «الفئران» بمستشفى الملك فهد

تواصل – فريق التحرير:

علقت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة جازان على واقعة اصطياد فئران بمادة لاصقة في قسم تنويم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، مؤكدة أن الواقعة صحيحة.

وأوضحت صحة جازان على لسان المتحدث باسمها نبيل غاوي، أنه تم رصد الملاحظة بأحد أقسام التنويم التي سيتم تأهيلها خلال المرحلة القادمة، وتم نقل مصيدة الفئران من الموقع المخصص لها إلى جوار سرير طبي بغرفة التنويم لغرض التصوير، وتم التعامل مع الحدث في حينه واستدعاء شركة الصيانة لمعالجة الوضع والتحقق من المسببات، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأشار غاوي إلى أنه يتم التعامل مع القوارض والحشرات وفق الآلية المتبعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للمنشأة التي تخضع لمشروع إحلال للبنية التحتية، وتهدف إلى معالجة جميع هذه الملاحظات، وتحسين وتطوير بيئة العمل داخل المنشأة.

وكان نشطاء مواقع التواصل قد تداولوا الصور على نطاق واسع، والتي أثارت غضب الكثيرين الذين اعتبروها تأكيداً على تقصير وإهمال من قبل إدارة المستشفى.