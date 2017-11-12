مواطن يعمل «طبيباً» في الصباح و«صانع قهوة» بالمساء (فيديو)

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يسطر المواطن باسل الطامي، قصةً جديدةً من الكفاح ونموذجاً ناجحاً لشباب المملكة في الجد والاجتهاد لتحقيق أهدافه وطموحاته، فرغم أنه أصبح طبيباً كما كان يحلم إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام هوايته في صناعة القهوة.

وذكر تقرير بثته قناة “الإخبارية” وسلط الضوء على قصة “الطامي” أنه يعمل طبيباً للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، ونقل شهادة مدير المستشفى عن الطبيب المكافح والذي أثبت كفاءته مع إدارة عمله والمرضى كذلك.

ولم يقف عمل “الطامي” كطبيب عائقاً أبداً أمام هوايته التي لطالما أحب أن يمارسها وهي صناعة “القهوة”، فبعد أن ينتهي من عملة صباحاً في الطب، يزاول مهنته المحببة مساءً وهي صناعة القهوة وسط إشادات من المحيطين بهِ.