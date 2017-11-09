حسم الجدل بشأن قضية إزالة «سوق البوادي» في جدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حسمت المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، النزاع القائم بين الشركة المشغلة لسوق البوادي في جدة، وأمانة المحافظة التي رفعت دعوى تطالب بإزالة السوق، بسبب التعديات على الشوارع العامة.

وقال أحمد السلامة، المحامي عن الشركة المشغلة في مداخلة هاتفية ببرنامج “الراصد” على فضائية الإخبارية: إن “قرار القضاء أنهى الجدل والشائعات وحسم المسألة بأنه لا توجد أي تعديات من جانب سوق البوادي على الشوارع”.

وأضاف “السلامة”: “نحن نؤكد أن الحكم أنهى الإشاعات السابقة بوجود اعتداءات من السوق”، مبيناً أنه على مدار 20 عاماً يتم الترخيص للمحلات وتقديم الخدمات “ولو كان يوجد اعتداء لكان ظاهراً للعيان”.

يشار إلى أن حالة من التخوفات سادت بين أهالي جدة بسبب مطالبة أمانة المحافظة بإلغاء السوق؛ نظراً لأهميته الكبرى.