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إيران تُشكِّل ميليشيا جديدة في سوريا (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

شكَّلت إيران في سوريا ميليشيا جديدة باسم “اللواء 313” في محافظة درعا ويخضع للحرس الثوري الإيراني بشكلٍ مباشرٍ، فيما لم يُعرف حتى الآن طبيعة عمله ولا الهدف منه.

وأفادت مصادر معارضة سورية -بحسب تقرير لقناة “الإخبارية”- بأن اللواء استقطب ما يزيد عن 200 شاب، وأن عملية الانتماء لهذا التنظيم تتم في مدينة “إزرع”، حيث يتسلمون بطاقات تحمل شعار الحرس الثوري تضمن لهم المرور على حواجز النظام.

يكرر الحرس الثوري والقائمون على “اللواء 313” إعادة تجربة ميليشيا حزب الله اللبناني ويطمحون إلى تنفيذها بشكلٍ جديدٍ في الجنوب السوري.

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