بائعو «السبت الشعبي» بتبوك.. أرامل وعجائز بلا زبائن بسبب القمامة والعشوائية (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

ترشيحاتنا

رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة

رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

كيف تم العثور على حطام مروحية نائب أمير عسير «البلاك هوك»؟

كيف تم العثور على حطام مروحية نائب أمير عسير «البلاك هوك»؟

«تعليم الشرقية» تكشف ملابسات وفاة طالب بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

«تعليم الشرقية» تكشف ملابسات وفاة طالب بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

بائعو «السبت الشعبي» بتبوك.. أرامل وعجائز بلا زبائن بسبب القمامة والعشوائية (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

يعاني بائعو ومرتادو سوق “السبت العشبي” في تبوك من العشوائية والبيئة غير الملائمة التي تنفرهم منه؛ نظراً لانتشار القمامة وعدم وجود المظلات و”الحمامات”.

جاء هذا في برنامج “الراصد” على فضائية “الإخبارية”، والذي سلط الضوء على معاناة السوق الذي نقلته “أمانة تبوك” منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وغيّرت اسمه لسوق “السبت الشعبي” بدلاً من “سوق الخميس” ووعدت بإجراءات تنظيمية فيه.

ويضم السوق العشرات من الأرامل والمطلقات وكبار السن الذين يعملون بائعين من أجل الحصول على أرزاقهم، ولكن وضع السوق ينفر منه المواطنون والمقيمون.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شرطة تبوك تحقق في واقعة مقتل مواطن بالرصاص خلال مشاجرة

شرطة تبوك تحقق في واقعة مقتل مواطن بالرصاص خلال مشاجرة

حرس الحدود عن مقطع «السيارة العالقة»: دوريتنا لم تقصر مع المواطن

حرس الحدود عن مقطع «السيارة العالقة»: دوريتنا لم تقصر مع المواطن

لم يتجاوز الـ16 عاماً.. أصغر عريس في تبوك يُرزق بمولوده الأول

لم يتجاوز الـ16 عاماً.. أصغر عريس في تبوك يُرزق بمولوده الأول

«العمل»: قيادة السطحات للمواطنين فقط.. وهذه حقيقة شكاوى سائقي «تبوك»

«العمل»: قيادة السطحات للمواطنين فقط.. وهذه حقيقة شكاوى سائقي «تبوك»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>