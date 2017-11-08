بائعو «السبت الشعبي» بتبوك.. أرامل وعجائز بلا زبائن بسبب القمامة والعشوائية (فيديو)

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يعاني بائعو ومرتادو سوق “السبت العشبي” في تبوك من العشوائية والبيئة غير الملائمة التي تنفرهم منه؛ نظراً لانتشار القمامة وعدم وجود المظلات و”الحمامات”.

جاء هذا في برنامج “الراصد” على فضائية “الإخبارية”، والذي سلط الضوء على معاناة السوق الذي نقلته “أمانة تبوك” منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وغيّرت اسمه لسوق “السبت الشعبي” بدلاً من “سوق الخميس” ووعدت بإجراءات تنظيمية فيه.

ويضم السوق العشرات من الأرامل والمطلقات وكبار السن الذين يعملون بائعين من أجل الحصول على أرزاقهم، ولكن وضع السوق ينفر منه المواطنون والمقيمون.