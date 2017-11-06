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بالفيديو.. العثور على كائن بحري غريب وضخم بكورنيش ينبع

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تواصل – فريق التحرير:

عثر مواطن على حيوان بحري ضخم الجثة غريب الشكل بمقربة من كورنيش ينبع الجنوبي.

واكتشف أحد المواطنين أثناء تواجده بمقربة من كورنيش ينبع البحري الجنوبي، جثة نافقة لحيوان غريب أثار شكله رعباً لرواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو للواقعة.

وأفاد الكشف المبدئي الذي قام به خبراء وكالة الثروة السمكية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الحيوان الذي أظهره مقطع الفيديو المتداول يسمى “الأطوم”.

والحيوان من فصيلة الثدييات البحرية الضخمة، حيث يتعدى طوله 2.5 متر، فضلاً عن حجمه الضخم، وينتشر في مياه المحيطين الهندي والهادي.

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