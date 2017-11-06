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الأكل وحيدًا.. ضرره أكثر مما تتخيل

الأكل وحيدًا.. ضرره أكثر مما تتخيل
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تواصل – وكالات:

أكدت دراسة علمية حديثة أن «مَنْ يأكل وحده قد يصاب بأمراض خطيرة» ومنذ سنوات ربطت دراسات عدة بين الوحدة والمشكلات الصحية والعقلية، لكن بحثاً حديثاً صدر عن جامعة «دونجوك» في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، أشار إلى أن تناول الإنسان طعامه وحيداً يضعه تحت خطر الإصابة بـ«متلازمة الأيض» التي تضم عدة اضطرابات صحية، منها ارتفاع ضغط الدم ونسبة الكولسترول والإصابة بداء السكري والسمنة.

وأجريت الدراسة على أكثر من 7 آلاف شخص معظمهم يتناول الطعام دون صحبة عادة، ووجدت أن نسب الإصابة بالمشكلات الصحية تتناسب طردياً مع عدد مرات الأكل منفرداً، وحسب نتائج الدراسة، فإن 45 بالمائة من الذين تم إجراء البحث عليهم يزيد لديهم خطر الإصابة بالسمنة، و64 بالمائة يواجهون الإصابة بمتلازمة الأيض.

كما كشفت الدراسة أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض من النساء، في حال تناول كل منهم وجبتين يومياً دون مشاركة أحد.

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