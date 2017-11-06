عثر على جسم غريب وأبلغ الشرطة بوجود قنبلة.. فكانت المفاجأة

تواصل – وكالات:

كشفت الشرطة فى بريتن بولاية بادن فورتمبرغ جنوب ألمانيا، عن تلقيها مكالمة هاتفية مثيرة للقلق، إذ قال رجل عمره 81 عاماً إنه عثر على قنبلة من الحرب العالمية الثانية لم تنفجر في حديقة منزله.

لكن المفاجأة بعد وصول الشرطة إلى الموقع، لتجد أن القنبلة المزعومة عبارة عن “حبة كوسة داكنة عملاقة” يبلغ طولها 40 سنتيمتراً و”تبدو حقاً وكأنها قنبلة”، بحسب ما ذكرت الشرطة.

وبما أن حبة الخضار العملاقة تلك، التي تزن 5 كيلوغرامات، لا تشكل تهديداً على سلامة الناس أو على المناطق المجاورة، قررت الشرطة أن تلغي طلب وحدة تفكيك القنابل وإخلاء السكان.

لكن كيف وصلت حبة الكوسة تلك إلى حديقة الرجل المسن؟ الشرطة أوضحت في بيان أنها تعتقد “أن شخصاً ما أراد التخلص من الكوسة فألقى بها في حديقة المسن”.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب العالمية الثانية قبل أكثر من 70 عاماً، فإن السلطات الألمانية تجد بين حين وآخر قنابل غير منفجرة في جميع أنحاء البلاد.

ففي شهر أغسطس، اضطر مطار “تيغل” في العاصمة برلين إلى الإغلاق مؤقتاً بعد اكتشاف قنبلة روسية الصنع غير منفجرة. وفي مارس، أغلق طريق سريع كبير في مدينة دوسلدورف بعد أن اكتشف عمال البناء وجود قنبلة بريطانية.