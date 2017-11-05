فيديو من «آبل» يشرح طريقة استخدام «آيفون X»

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نشرت شركة “آبل” فيديو جديد تشرح فيه آلية التعامل مع هواتف “آيفون X” على اعتبار أنها لا تحتوي على الزر الرئيس Home Button، إضافة لشرح آلية الاستفادة من بعض الميّزات الحصرية فيه.

ويتحدث الفيديو الذي نشرته الشركة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، عن ميزة الوجوه التعبيرية المتحركة Animoji وإلى خاصية Portrait Lightning في التصوير، واستعرض آلية الانتقال بين التطبيقات والوصول للتطبيقات المفتوحة كذلك.

ولا تقوم آبل بنشر دلائل استخدام لأجهزتها بشكل دائم، لكنها في الآونة الأخيرة اتبعت نفس الطريقة في ساعاتها الذكية Apple Watch، في محاولة لتقديم مساعدة أوضح بعيداً عن دليل الاستخدام المكتوب المتوفر.