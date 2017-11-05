أعراض «جفاف العين».. ومتى تجب زيارة الطبيب؟ (إنفوجراف)

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جفاف العينين هو من أحد أكثر مشاكل العيون انتشاراً، وهي لا تعد مشكلة كبيرة بحد ذاتها بحيث يمكن اللجوء لاستخدام المرطبات المخصصة للعين، إلا أنها في بعض الأحيان قد تستدعي اللجوء إلى طبيب العيون.

ويقصد بجفاف العيون أن كمية الدمع المتواجدة لا تكون كافية لترطيب العين والذي هو أمر ضروري جداً لصحتها وللحفاظ عليها من الملوثات والالتهابات وتجريح القرنية.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها على موقع “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف) حول مشكلة جفاف العين، والأعراض المصاحبة لها، والعلاج، والوقت الذي ينبغي فيه زيارة الطبيب للفحص.

وعدد الإنفوجراف 4 أعراض لجفاف العين كالآتي:

1- حرقة في العيون وآلام كالوخذات.

2- احمرار العينين.

3- صعوبة استخدام العدسات اللاصقة.

4- إرهاق العين أو صعوبة الرؤية.

وأوضح الإنفوجراف أن العلاج في الحالات البسيطة يكون إضافة قطرات الدموع الاصطناعية، لافتاً إلى أنه في حالة زيادة احمرار العينين، وآلام العين يجب زيارة الطبيب.