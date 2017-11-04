دراسة تحذر «النساء المرضعات» من المكملات الغذائية

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة أن النساء المرضعات اللائي يتناولن مكملات غذائية غالباً ما يفعلن ذلك بجرعات مفرطة. وتحتوي بعض المنتجات المتاحة مكونات نشطة مثل السيلينيوم والزنك وحمض الفوليك أكثر بكثير من المقادير التي يوصي بها الأطباء.

واختبر مركز استشارات المستهلك في هامبورج بألمانيا 14 مكملاً غذائياً، وتستهدف الكثير من تلك المنتجات الحوامل والمرضعات، رغم أن المرحلتين تتطلبان تركيبات غذائية مختلفة تماماً.

وتجعل كمية المكملات الغذائية المتوفرة الأمر أكثر صعوبة على النساء لتكوين رؤية واضحة لما هو معروض. ولا توجد تفاصيل محتويات المنتجات وفوائدها سوى على العبوة أو موقع الجهة المصنعة، وغالباً ما تتضمن معلومات متناقضة. ويشير مركز استشارات المستهلك إلى أنه إذا اتبعت المرأة نظاماً غذائياً متوازناً فيمكنها الاستغناء عن المكملات.