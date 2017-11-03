«مصرية» تخلع زوجها: اختار طريق الضلال ولن أربي أولادي بـ«المال الحرام»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

مصادر توضح حقيقة منح الجنسية للأجانب المولودين بالمملكة

مصادر توضح حقيقة منح الجنسية للأجانب المولودين بالمملكة

«مصرية» تخلع زوجها: اختار طريق الضلال ولن أربي أولادي بـ«المال الحرام»

«مصرية» تخلع زوجها: اختار طريق الضلال ولن أربي أولادي بـ«المال الحرام»
0

تواصل – فريق التحرير:

اختارت زوجة مصرية أن تطعم أولادها من حلال ورفعت دعوى قضائية لخلع زوجها بسبب المال الحرام.

وداخل أروقة إحدى المحاكم المصرية، جلست امْرَأَة بصحبة طفليها، تنتظر سماع صوت الحاجب ينطق باسمها، لتتحرك في خطاها وتواصل جلسات قضية الخلع التي أقامتها على زوجها بعد مشاجرات عديدة نشبت بينهما، حيث اختارت في النهاية طريق الصلاح.

وروت المرأة قصتها وقالت إنها بعد حصولها على شهادة متوسطة، تقدم إليها العديد من الرجال لخطبتها، ولكنهم قوُبلوا بالرفض، حتى جاء الشاب الذي تزوجته، وبرغم عدم حصوله على شهادة جامعية، واشتغاله بالعمل الحر، إلا أنه نال الإعجاب منها ومن والديها، وبعد فترة الخطوبة التي استمرت قرابة العام، تم تحديد موعد الزفاف، مُشِيرَة إلى أنها لم تلاحظ أياً من الأمور غير الطبيعية تجاهه، فقد كان على ما يرام في عمله، ولا يبخل عليها في أَي شيء.

وأكملت حديثها قائلة: “لم يتغير زوجي كَثِيرَاً بعد الزواج، فقد كان أكثر حناناً وطيبة، حتى رزقنا بأول مولود لنا، وكانت الفرحة تنطلق من عينيه، وبعد مرور عام ونصف، أصبحت الظروف المالية تتدهور يَوْمَاً بعد يوم؛ بِسَبَبِ المشاكل التي كان يواجهها زوجي في عمله، حتى اتخذ قرار ترك العمل والبحث عن غيره، إلا أنه واجه إِحْبَاطاً شَدِيدَاً لقلة فرص العمل، وكنت وقتها حاملاً في طفل آخر”.

وأَضَافَت، “بعد فترة قصيرة جاء زوجي فرحاً ليخبرني بأنه عثر على عمل آخر، لكنى لم أعلم طبيعة ذلك العمل، وبعد محاولات إلحاحي الكثيرة عليه لمعرفة ماهية عمله الجديد، استشاط غضباً، وأخبرني عدم سؤاله مرة أخرى، واستمر الحال فترة على هذا الوضع، لا أعلم ما هو عمل زوجي، حتى انتابني الشك وتسلسل إلى وجداني الكثير من الأسئلة، لماذا هذا التحول الغريب عليه، وحالة السوء التي جاءته فجأة، لا يعاملني مثل السابق”.

واستطردت الزوجة تسرد مأساتها، وقالت: “زوجي تحول بين ليلة وضحاها إلى شخص غريب، المشاكل تزداد يَوْمَاً بعد يوم، والضرب والمهانة والسباب أصبحت الحائط الذي بني بيننا، هكذا أصبح الحال حتى انفجرت المفاجأة والتي اكتشفت خلالها أنه يتاجر في الحشيش”.

قالت نوال: “استمر زوجي في سبابي بأبشع الألفاظ، بخلاف ضربه المستمر وإهانتي بدون مبرر مسبق، والسبب الوحيد سؤالي عن عمله، بعد أن استقرت الشكوك في وجداني، سألته ولكن هذه المرة واجهته بما تردد على مسامعي مُنْذُ فترة ولكني لم أصدقه: “أنت تتاجر في الحشيش؟” صمت قليلاً وعلامات الذهول تنفجر من عينيه، سألته ألم تكن تعلم أن هناك العديد من الجيران يتحدثون عن تجارتك بالمخدرات”، وَفْقَاً لصَحِيفَة الأهرام المصرية.

وأَضَافَت: “استمر زوجي في ذهوله لمعرفتي هوية عمله الذي حاول إخفاءه عني طوال تلك الفترة، انفجرت من صيحات الألم لسكوته الذي أكَّدَ لي تجارته بالحشيش، ليرد علي بضرباته المتعددة على وجهي حتى أفقدني الوعي، وبعد مشاجرات عديدة نشبت بيني وبينه حاول الأهل إصلاح الأمر إلا أنني عزمت أمري على رفع قضية الخلع بعد رفضه التام الطلاق”، مُؤكّدَةً أنها لا تريد تربية أولادها من المال الحرام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قناة تلفزيونية: الشرطة الأمريكية تعتقل سعودياً اتهمته زوجته بضربها وتقييدها

قناة تلفزيونية: الشرطة الأمريكية تعتقل سعودياً اتهمته زوجته بضربها وتقييدها

أمريكي يقتل زوجته ويفجر منزلها

أمريكي يقتل زوجته ويفجر منزلها

منح دراسية للطلاب أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين بالرياض

منح دراسية للطلاب أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين بالرياض

«حكم أخذ المال مقابل المناقلة بين العسكريين».. الدكتور خالد المصلح يجيب

«حكم أخذ المال مقابل المناقلة بين العسكريين».. الدكتور خالد المصلح يجيب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>