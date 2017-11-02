سائق يحطم باب بنك بعد محاولته ركن سيارته (فيديو)

تواصل- سامر محمد:

تسبب سائق سيارة في تحطيم باب أحد البنوك في الصين، بينما كان يحاول ركن سيارته في الخارج، بحسب تلفزيون “سي سي تي في” الصيني.

وأشار التلفزيون إلى أن كاميرات المراقبة التقطت تحرك سيارة “سيدان” سوداء ببطء باتجاه طريق المشاة وفجأة اصطدمت بالباب الزجاجي لأحد البنوك وتسبب في تحطمه؛ مما أصاب مَن في داخل البنك بالصدمة.

وأضاف أنه لحسن الحظ لم يتسبب الحادث في أي إصابات كبيرة أو دمار باستثناء تحطيم الباب الزجاجي ودهس بعض نباتات الزينة. وتحدث السائق الذي كان يظن نفسه سائقاً عظيماً عن أنه لم يتوقع مطلقاً تسببه في تحطيم الباب الزجاجي للبنك.