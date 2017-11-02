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معلومات مضللة على منتجات الحليب

معلومات مضللة على منتجات الحليب
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تواصل- وكالات:

الحليب منزوع الدسم أو 1 % و2 % دهون، أو حليب كامل، أو حليب متوسط الدسم، كلها مصطلحات تتمحور حول محتوى الدهون، لكن المصطلحات التي تحتوي على 1 % أو 2 % قد تكون مضللة بعض الشيء.

وفقا لتقرير نشره موقع «بزنس إنسايدر» الإخباري الأميركي، فإنه على خلاف الاعتقاد الشائع، فإنها لا تعني أنه قد تمت إزالة جميع الدهون ما عدا 1 % أو 2 % منها، وإنما تشير إلى كمية دهون الحليب من إجمالي الوزن. فمثلا يزن كوب واحد من الحليب حوالي 225 جراما، من ذلك الوزن 2 % من الحليب يحتوي على 5 جرامات من الدهون، أما الحليب الكامل فيحتوي على 8 جرامات. لذلك فإن نسبة الدهون في الحليب الكامل ليست أكثر من 2 %. وفي الواقع فإن جالونا من حليب 2 % يحتوي على أكثر من نصف الدهون الموجودة في الحليب الكامل.

وتطالب إدارة الغذاء والدواء الأميركية من الحليب الكامل أن يحتوي على 3.25 % دهون بالوزن. ولكن كمية الدهون تتراوح بين 3.25 % و5 % بناء على الحليب الذي تنتجه الأبقار.

الحليب الكامل هو الأكثر شبها من ناحية محتوى الدهون بالنسبة لما يأتي مباشرة من الأبقار. ولكن أثناء عملية المعالجة تتم إزالـة بعض الدهون أو قد تتم إضافة بعض الدهون الإضافية، وذلك من أجل إنتاج الأنواع المختلفة التي تراها في المحلات.

إذا كنت من الأشخاص الذين يشربون الحليب فإن أخصائيي التغذية يوصون بشرب الحليب على كمية بسيطة من الدهون، لأن هذه الدهون تعمل على إبطاء عملية الهضم، ويساعد ذلك على منع الارتفاع المفاجئ في سكر الدم.

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